384 قتيلا في زلزال وتسونامي بمدينة بالو الإندونيسية

لقي 384 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب المئات بجروح جراء زلزال بقوة 5ر7 درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة بالو بجزيرة سولاويسي الإندونيسية أمس وأعقبته أمواج مد عالية تسونامي.

وكان المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية سوتوبو بوروو نوغروهو قال خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق اليوم.. “هناك 48 قتيلا و356 جريحا في مدينة بالو بعدما ضربتها موجة مد بحري بارتفاع 5ر1 متر إثر الزلزال العنيف”.

وحذر من أن هذه الحصيلة قد ترتفع بسرعة نظراً لوجود العشرات أو المئات من الأشخاص تحت الانقاض بحسب اعتقاده مشيرا إلى أن مباني ومنازل وفنادق ومستشفيات والمركز التجاري الرئيسي دمرت في بالو.

ولقي نحو 500 شخص مصرعهم نتيجة سلسلة من الزلازل ضربت جزيرة لومبوك السياحية التى تبعد مئات الكيلومترات جنوب غرب سولاويسى في تموز وآب الماضيين حيث تقع اندونيسيا في منطقة حلقة النار في المحيط الهادئ التي تكثر فيها الزلازل.