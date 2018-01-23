الأمن الجنائي بحماة يقبض على شبكة تزوير ملكيات عقارات

قبض فرع الأمن الجنائي بحماة على شبكة امتهنت تزوير القيود المدنية للأشخاص بطريقة حذف بعض أسماء المسجلين على قيد المورِّث، الذين في الغالب خارج القطر أو في المناطق غير الآمنة، ونقل ملكيات عقاراتهم وبيــــــــعها بغية الحصول على المال.

وأكد مصدر مسؤول في فرع الأمن الجنائي بحماة، أنه من خلال معلومات توافرت للفرع وبعد متابعة حثيثة، تمكنت دورياتنا من القبض على أفراد هذه الشبكة التي عمدت إلى نقل ملكيات عقارات بعض الأشخاص الذين زوَّرت بيانات قيودهم، بقصد الحصول على المال ومن بدون علم أصحابها، وقد وضعنا حداً لجرائمها وهي الآن ترقد وراء القضبان.

كما ألقى الفرع القبض على “س – أ” وهو أحد أفراد العصابة التي سرقت أكثر من 5.10 ملايين ليرة هي رواتب شهر شباط لأكثر من 330 موظفاً من موظفي العيادات الشاملة في حماة وذلك في كانون الثاني من العام 2017.