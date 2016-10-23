39 حريقاً زراعيا في القنيطرة والفاعل الإرهابيين

أكد مدير زراعة القنيطرة المهندس شامان الجمعة التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية للحد من الحرائق ومكافحة مسبباتها، إضافة إلى حملات التوعية بين المواطنين بمشاركة الفعاليات الرسمية والشعبية والأهلية للتعريف بتدابير حماية المحاصيل الزراعية والحراج والغابات الطبيعية والاصطناعية، واتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للوقاية من الحرائق. ‏

و أشار الجمعة إلى أن المديرية وبشكل مستمر تقوم بتنفيذ حملة واسعة لمكافحة حرائق الغابات بالنهج التشاركي تهدف إلى زيادة مشاركة الأجهزة والمؤسسات وخاصة التربوية والإعلامية منها في الأنشطة التوعوية والإرشادية ورفع مستوى الوعي البيئي والحراجي والحد من الممارسات السلبية لقاطني المناطق المجاورة للغابات والمناطق الحراجية، منوها بأن المديرية قامت بالتعاون مع دائرة الحراج باتخاذ الإجراءات اللازمة خلال موسم الصيف بتشديد الرقابة على المواقع الحراجية وإعداد جداول مناوبات على مدار الساعة بأسماء الآليات والسائقين ومناهل المياه إضافة لصيانة الصهاريج العاملة لدى دائرة الحراج.

وذكر مدير زراعة القنيطرة أنه في الأسبوع الأول من تشرين الحالي وقع حريقان زراعيان وتضرر دونمان من الأراضي الزراعية ليرتفع بذلك عدد الحرائق منذ بداية العام وحتى تاريخه إلى 39 حريقا زراعيا ومساحة الحرائق من الأراضي الزراعية وصلت إلى 606 دونمات، مشيراً إلى أن العصابات المسلحة وجبهة النصرة في جباتا الخشب قد قامت بحرق مئات الدونمات من أراضي قرية حضر المحاصرة جانب سحيتا والمزروعة بمئات الأشجار من التفاح والكرز.

يذكر أن معظم أسباب الحريق تكون ناتجة عن إهمال ولا مبالاة من بعض الأشخاص كرمي أعقاب السجائر على جوانب الطرق من بعض غير المهتمين بما يترتب على هذا الفعل.