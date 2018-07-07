“4 زائد واحد” تؤيد حق إيران في مواصلة تصدير النفط والغاز

أكدت روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، أمس، تأييدها حق إيران في مواصلة تصدير النفط والغاز بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي مع طهران.

وكالة الصحافة الفرنسية ذكرت أن وزراء خارجية الدول الخمس مع إيران، المشاركين في اجتماع فيينا، نشروا لائحة من 11 هدفا ترمي إلى توفير حلول عملية للإبقاء على تطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران، وذلك وفقا لما جاء في بيان مشترك صدر في ختام الاجتماع.

البيان أشار إلى أنه بين هذه الأهداف، إضافة لدعم صادرات النفط الإيراني، الحفاظ والإبقاء على قنوات مالية فاعلة مع طهران واستمرار عمليات التبادل بحرا وبرا وجوا وعبر السكك الحديدية، وتطوير تغطية الائتمان عند التصدير، ودعم واضح وفاعل للمشغلين الاقتصاديين الذين يتاجرون مع إيران، وتشجيع الاستثمارات الجديدة فيها وحماية المشغلين الاقتصاديين لجهة استثماراتهم وأنشطتهم المالية في إيران.

ولفت إلى أن هذه الدول ستعمل على إعداد حلول عملية عبر جهود ثنائية لتنفيذ ذلك، مبينا أنها ستجتمع مجددا لمتابعة التقدم في هذا الملف.

البيان أكد التزام الدول الخمس بتنفيذ كامل وفعال لجميع بنود الاتفاق النووي مع إيران، وبذل جهود مشتركة للحفاظ عليه، وتعويض طهران عن الخسائر المترتبة على انسحاب الولايات المتحدة منه، ودعم عملية تحديث مفاعل آراك للأبحاث، وأن تحل بريطانيا محل الولايات المتحدة بصفة الرئيس المشارك في فريق عمل لتحديث هذا المفاعل وتحويل منشأة فوردو إلى مركز نووي وفيزيائي وتكنولوجي.

وتطرق البيان إلى تحديث ولاية بنك الاستثمار الأوروبي من أجل مواصلة الإقراض الخارجي لإيران التفافا على العقوبات الأمريكية السارية.

مفوضة الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني أكد، في ختام اجتماع فيينا، التزام موسكو وبكين وبرلين ولندن وباريس، المشاركة في الاجتماع، بخطة العمل الشاملة المشتركة حول الاتفاق النووي مع إيران، واتفقوا على المضي قدما في المفاوضات مع طهران للحفاظ على قدرتها على مواصلة تصدير الغاز والنفط بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق.

هذا وتطالب إيران دول الاتحاد الأوروبي بإعطاء ضمانات وتوضيح مواقفها إزاء الاتفاق النووي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من التزاماتها بموجب الاتفاق.