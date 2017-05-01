4 ظروف عسكرية و6 سياسية لحرب أميركية على إيران

حدد علي فدوي قائد القوات البحرية لدى حرس الثورة الإيراني أربعة ظروف عسكرية وستة سياسية لابد منها لتتمكن الولايات المتحدة في ظلها من شن الحرب على إيران.

وفي حديث نشرته وكالة “تسنيم” الإيرانية، قال فدوي: لا يمكن للولايات المتحدة الإقدام على الحرب مع إيران إلا إذا كانت واثقة من حتمية انتهاء هذه الحرب في مدة زمنية قصيرة، ومتأكدة من قدرتها على التحكم بسير المعارك وضراوتها، ومتأكدة من تحمّل الأمريكيين حجم الخسائر التي ستترتب على بلادهم جراء حرب كهذه، وواثقة من حتمية النصر الحاسم في أي مواجهة أو نزال مع إيران.

أما الظروف السياسية الستة التي يتوجب توفرها حسب فدوي لتشجيع واشنطن على الحرب مع بلاده، فهي: حشد تحالف دولي يضم بلدا كبيرا أو بلدين، وتهيئة الرأي العام الأمريكي لمشروعية الحرب، وتأمين كلفة الحرب المادية، وكسب تأييد الأمم المتحدة، إضافة إلى توفر استراتيجية مستقبلية تعود بالنفع على واشنطن من حربها، ونجاحها في كسر إرادة الشعب الإيراني وتوهينها.