4 قتلى بتفجير انتحاري في بنغلاديش

قتل 4 مسلحين ورجل إطفاء في تفجير انتحاري وقع أثناء مداهمة الشرطة مخابئ للإرهابيين في منطقة راجشاهي غرب العاصمة البنغالية داكا.

السلطات في بنغلادش كانت قد فرضت طوقا حول منزل في قرية هباشبور بمنطقة راجشاهي بعد تلقيها معلومات عن اختباء أعضاء من “جماعة المجاهدين” المحظورة فى البلاد، عندما خرجت منه عائلة مشتبه بها وشنت هجوما مباغتا على قوات الأمن.

هذا وتخوض السلطات حملة واسعة النطاق ضد مجموعات مسلحة أعلنت مسؤوليتها في السنوات الأخيرة عن هجمات عدة ضد ملحدين أو أجانب أو أقليات.

وبحسب محللين فإن المجموعات المتشددة تشكل خطرا متزايدا في البلد المحافظ، حيث أدت الأزمة السياسية المستمرة منذ فترة طويلة إلى انتقال معارضي الحكومة للتطرف.