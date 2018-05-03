4 قذائف إرهابية على حيي الشاغور ومساكن برزة

اعتدت التنظيمات الإرهابية في الحجر الأسود بـ 4 قذائف على حيي مساكن برزة والشاغور في دمشق.

مصدر في قيادة شرطة دمشق صرح بأن الإرهابيين استهدفوا بقذيفة حي مساكن برزة، وبـ 3 قذائف حي الشاغور، ما تسبب بوقوع أضرار مادية في الممتلكات.