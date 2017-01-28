40 عسكريا تركيا في الناتو يطلبون اللجوء السياسي

أكدت تقارير أن نحو 40 ضابطا عسكريا تركيا يعملون في قواعد حلف شمال الأطلسي (الناتو) في ألمانيا، طلبوا اللجوء السياسي.

وبحسب مجلة دير شبيغل الألمانية، زعم النظام التركي أن هؤلاء الضباط على صلة بمحاولة الانقلاب في منتصف شهر تموز الماضي، مؤكدة أن تم تعليق عمل الضباط المذكورين.

وقال ستيفان ماير من الاتحاد الاجتماعي المسيحي بولاية بافاريا إنه من غير المطروح إرسال العسكريين إلى تركيا لأنهم سيُزج بهم في السجن فورا.

وقال رئيس لجنة الشؤون الأجنبية في البرلمان الألماني إن الاعتبارات السياسية لا يمكن أن يكون لها دور في طلبات اللجوء المقدمة.

وكان أمين عام الناتو ينس ستولتينبيرغ قال في تشرين الثاني الماضي إن عسكريين أتراك يعملون في قواعد الناتو في أوروبا طلبوا اللجوء السياسي لكنه لم يقدم تفاصيل.

هذا وأقال النظام التركي في تشرين الأول الماضي مئات من العسكريين الأتراك كانوا يعملون في أوروبا والولايات المتحدة.

واستدعي معظمهم للعودة إلى تركيا لكن بعضهم خشي من التعرض للانتقام.