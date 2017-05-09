40 يوما .. وتنطلق بطولة القارات روسيا 2017

تفصلنا 40 يوما بالتمام والكمال على انطلاق بطولة كأس القارات المزمع إقامتها في أربع مدن روسية، ونستعرض هنا بعض مميزات الكأس التي ستمنح للفائز بالبطولة.

يبلغ ارتفاع الكأس التي سيحملها الفريق الفائز بكأس القارات روسيا 2017، 40 سنتيمترا، وتزن 8.6 كلغ، وهذا يعني بأنها أثقل بـ2.5 كلغ من كأس العالم.

وصُمم الكأس البرونزي والمطليّ بالذهب سنة 1997، عندما أصبحت البطولة تقام برعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا). تلتف شريطتان ذهبيتان حول متن الكأس بشكل ديناميكي، بحيث تربط بصريا بين الميداليات الست التي تحيط بالجزء السفلي من القاعدة والتي تمثل منها اتحادا قاريا وبين الكرة الأرضية التي ترمز للقارات الست التي تمثلها الفرق المشاركة. وقد خضعت الكأس لعملية إعادة تصميم جزئية، بحيث أضيفت لها قاعدة متناسبة مع الكؤوس الأخرى للبطولات التي يشرف الفيفا على تنظيمها.

يذكر أن روسيا حظيت بشرف تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2018، وبالتالي ستنظم بطولة كأس القارات 2017، التي ستقام مبارياتها في أربع مدن روسية، (موسكو، قازان، سان بطرسبورغ وسوتشي) في الفترة من 17 يونيو/حزيران لغاية 2 يوليو/تموز من العام الجاري.