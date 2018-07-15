«400» دونم من الأراضي للاستثمار الزراعي في قرية الشبكي بالسويداء

جهز فرع مشاريع استصلاح الأراضي وتطوير التشجير المثمر بالسويداء 400 دونم من الأراضي في قرية الشبكي بالريف الشرقي للمحافظة للاستثمار الزراعي بعد الانتهاء من عمليات استصلاحها.

وأشار مدير الفرع المهندس حسام جمول إلى أن إدخال هذه المساحات الجديدة في الاستثمار الزراعي لأراضي المحاصيل الحقلية ينعكس إيجابا على زيادة الإنتاج وإحياء المنطقة التي شملتها عمليات الاستصلاح.

وأكد جمول أهمية ما تم تنفيذه للعمل بالمشروع واستمراره رغم الصعوبات المتمثلة بنقص الكادر العامل في مختلف الاختصاصات وقدم الآليات وعدم توفر القطع التبديلية اللازمة.

وتقع قرية الشبكي في أقصى الريف الشرقي لمحافظة السويداء ومن أبرز محاصيلها الحقلية الحمص والقمح كما تشتهر بزراعة العديد من الأشجار المثمرة كالعنب واللوز.