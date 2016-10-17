4310 حقيبة مدرسية مجانية لتلاميذ الحسكة

بيّنت الآنسة إلهام صورخان مدير تربية الحسكة بأن المديرية بالتعاون مع منظّمة اليونيسيف قامت بتوزيع 4310 حقيبة مدرسية على تلاميذ الصف الأول في جميع مدارس المحافظة، بهدف تخفيف الأعباء الماليّة على المواطنين.

وأشارت مديرة التربية بأن دائرة الإحصاء والتخطيط في المديرية بدأت بتنفيذ 20 دورة متتالية حول “التعلّم النّشط” بمشاركة 600 مشاركاً في جميع الدورات، لتمكين المدرّسين والمعلّمين للتعرف على الطرق والوسائل الحديثة في التعليم وجعل المتعلم محور العملية التعليمية والتعلّمية، وستكون مدّة كل دورة أربعة أيام.

البعث ميديا || الحسكة