«4395» بطانية و«60»كرتونة لوازم أطفال وعددا من الخيم ال مطار القامشلي

وصلت إلى مطار القامشلي الدولي أمس دفعة جديدة من المساعدات الإغاثية عبر الجسر الجوي الذي ينقل المساعدات المقدمة من برنامج الأغذية العالمي إلى الحسكة عن طريق مطار دمشق الدولي.

وبينت مديرة مكتب البرنامج بالمحافظة عفراء نوح أن المواد المرسلة تضمنت 4695 بطانية و60 كرتونة لوازم أطفال، وعددا من الخيم المستودعية لصالح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين و500 قطعة من مواد التنظيف و2060 بيدون مياه شرب لصالح المنظمة الدولية للهجرة.

وأضافت إنه جرى في نهاية الأسبوع الفائت استلام مواد أخرى عبر رحلتين جويتين تضمنتا 9300 بطانية لصالح مفوضية شؤون اللاجئين و930 كرتونة من المواد الغذائية و930 كيسا من مادة الأرز و558 كرتونة من الزيت النباتي لصالح برنامج الأغذية العالمي.