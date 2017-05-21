450 مليونا لمتابعة ترحيل الأنقاض والصيانات الضرورية من منطقة الزبداني

أعلن رئيس مجلس محافظة ريف دمشق صالح بكرو خلال افتتاح دورة المجلس العادية الثالثة لهذا العام أن لجنة الإعمار سترصد مبلغ 450 مليون ليرة للوحدات الإدارية التابعة لمنطقة الزبداني لمتابعة ترحيل الأنقاض وتأمين الصيانات الضرورية للبنى التحتية المرتبطة بخدمة المواطن.

واستعرض رئيس المجلس برنامج “العمل الكبير الذي ستنفذه المحافظة في منطقتي الزبداني ووادي بردى. مؤكدا أن الكهرباء باتت جاهزة في بلدتي مضايا وبقين. فيما تتابع مؤسسة مياه الشرب صيانة بعض الخطوط التي تعرضت لأعمال إرهابية سابقة في المنطقتين.

وقال بكرو.. إن “وزير الزراعة وعد الفلاحين في مدينة الزبداني بتأمين جميع احتياجاتهم من الغراس بالمجان وفق برنامج يقدم من قبل مديرية زراعة ريف دمشق”.

بدورهم طالب أعضاء المجلس بضرورة الإسراع بتأمين تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمطاعم الرئيسية وتأمين المبيدات الحشرية الرذاذية والضبابية لبلديات مضايا والزبداني والنبك ويبرود. حيث أوضح نائب رئيس المجلس راتب عدس أن المحافظة تتابع تأمين المواد المذكورة وفق احتياج كل بلدة على حده، وأن الحكومة مستمرة في دعم الإنتاج الزراعي وتأمين مختلف احتياجات هذا القطاع من السماد والبذور والغراس.

وتخلل الجلسة مناقشة التدابير التموينية والاستهلاكية لاستقبال شهر رمضان المبارك ومتابعة مراقبة الأسواق لضبطها من قبل عناصر التجارة الداخلية وحماية المستهلك.