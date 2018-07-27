46 دولة تثبت مشاركتها في معرض دمشق الدولي

أكد مدير المؤسسة العامة للمعارض فارس كرتلي أن الدورة الستين لمعرض دمشق الدولي ستشهد تميزا بعدد المشاركات الدولية وتنوع القطاعات والمعروضات حيث وصل عدد الدول التي ثبتت مشاركتها إلى 46 دولة عربية وأجنبية وبلغ إجمالي المساحات المحجوزة 90 ألف متر مربع بين مساحات مبنية ومكشوفة.

وتتضمن مدينة المعارض 6 أجنحة دولية كبيرة و8 دولية صغيرة و4 أجنحة وطنية صغيرة إضافة إلى الجناح الوطني السوري وسوق للبيع وسوق للمهن اليدوية وأجنحة للخدمات مع مساحات خارجية مكشوفة للعرض.

ويفتتح معرض دمشق الدولي بدورته الستين هذا العام في السادس من أيلول ويستمر حتى الخامس عشر منه في مدينة المعارض على طريق المطار الدولي.