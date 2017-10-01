460 جريحا باشتباكات مع الشرطة في كتالونيا

أعلن عمدة مدينة برشلونة أن 460 شخصا أصيبوا جراء الاشتباكات بين مؤيدي استقلال إقليم كتالونيا والشرطة الإسبانية.

وقال أدا كولاو في بيان له: “بصفتي رئيسا لبلدية برشلونة أطالب بإنهاء فوري لمهاجمة الشرطة للسكان المسالمين”.

وفي بيان منفصل، قالت الإدارة الطبية في كتالونيا: إن “465 شخصا أصيبوا بجروح منهم اثنان في حالة خطيرة نقلا إلى المستشفى”.

وكانت قوات مكافحة الشغب في كتالونيا استخدمت، الرصاص المطاطي لتفريق الكتالونيين المحتشدين أمام مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على انفصال الإقليم عن إسبانيا.