إخماد حريق فى أحراش القدموس أدى لقطع التوتر العالي بين المنطقتين الوسطى والساحلية

تمكن فوج إطفاء طرطوس من إخماد حريق اندلع فى أحراش القدموس فى منطقة جبل الحورة اليوم وتسبب بخروج خطى التوتر العالى 230 كيلو فولط اللذين يربطان المنطقة الوسطى بالساحلية من الخدمة وانقطاع التيار الكهربائى عن محافظة طرطوس .

وأشار المهندس عبد الحميد منصور مدير فرع المنطقة الساحلية لنقل الكهرباء فى تصريح له الى ان الورشات التابعة للفرع تقوم حاليا بإصلاح الأبراج المتضررة وستتم إعادة التيار الكهربائى فور الانتهاء من إصلاحها.

وبين مدير زراعة طرطوس المهندس تيسير بلال أن الحريق أتى على مساحات حراجية وزراعية، لافتا الى أن المديرية ستفتح تحقيقا حول الحادثة لبيان أسباب الحريق وحصر الأضرار .

بدوره قال قائد فوج اطفاء طرطوس العقيد سمير شما أن الفوج تدخل بسرعة من خلال خمس سيارات تابعة له لإطفاء الحريق الذى استمر ساعتين وبمشاركة من سيارات الاطفاء التابعة لمديرية زراعة طرطوس، مبينا أنه تمت السيطرة على الحريق حاليا وهو فى مرحلة التبريد