«5» آلاف طن كميات العنب العصيري المسلمة لشركة تصنيع العنب بالسويداء

تجاوزت كميات العنب العصيري المسلمة من المزارعين للشركة السورية لتصنيع العنب بالسويداء 5 آلاف طن وذلك بزيادة واضحة عن الموسم الماضي الذي تم فيه استلام 3694 طنا.

وأشار مدير عام الشركة المهندس فادي شقير إلى زيادة كميات العنب العصيري المسلمة خلال الموسم الحالي جراء إقبال المزارعين لتوريدها للشركة، إلى أن أثمان العنب المستلم من المزارعين يبدأ صرفها في الأسابيع القادمة وذلك بواقع 125 ليرة للعنب الأبيض و 175 ليرة للعنب الأسود للكيلوغرام الواحد.

ويبلغ إجمالي المساحات المزروعة بأشجار الكرمة المنتجة للعنب بالمحافظة 9869 هكتاراً فيها 4 ملايين و663 ألف شجرة يشكل المثمر منها 3 ملايين و944 ألف شجرة.