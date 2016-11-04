5 إصابات باعتداء لإرهابيي “النصرة” بقذائف صاروخية على قرية حرفا بالقنيطرة

أصيب 5 أشخاص بجروح بينهم إمرأتان ووقعت أضرار مادية كبيرة في منازل المواطنين جراء اعتداء إرهابيي تنظيم “جبهة النصرة” بقذائف صاروخية على قرية حرفا بريف القنيطرة.

وأفاد مراسل سانا بأن “مجموعات من إرهابيي “جبهة النصرة” يتحصنون في قرية الحميدية استهدفوا بأكثر من 12 قذيفة صاروخية قرية حرفا” بريف القنيطرة.

وبين المراسل أن “الاعتداءات الإرهابية أدت إلى إصابة 5 أشخاص بجروح بعضهم في حالة خطرة بينهم إمرأتان وأضرار مادية كبيرة في منازل المواطنين”.

وينتشر في ريف القنيطرة إلى جانب تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي تنظيما “حركة أحرار الشام” الممول من ال سعود و”ألوية الفرقان” وغيرهما من التنظيمات التي تعمل بتنسيق مباشر مع العدو الإاسرائيلي.