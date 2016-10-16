5 تشرين الثاني موعد امتحان الهندسة المعمارية الموحد…و 60%شرط للدراسات العليا

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حدد مركز القياس والتقويم فى وزارة التعليم العالى موعد اجراء الامتحان

الوطنى الموحد لطلاب السنة الخامسة فى كليات الهندسة المعمارية من الجامعات

السورية الحكومية والخاصة يوم السبت الخامس من الشهر القادم فى جامعات

دمشق وحلب وتشرين والبعث0

وبينت مدير عام المركز الدكتورة /ميسون دشاش/

أن الامتحان سيقسم الى قسمين كتابى وعملى يخصص لكل منهما 100

درجة وفق المعايير المرجعية الاكاديمية الوطنية /النارس/ موضحة أنه يخضع

للامتحان جميع طلاب كليات الهندسة المعمارية فى الجامعات الحكومية

والخاصة الذين لم يتبق لهم سوى /12/ ساعة معتمدة أو أربعة مقررات دراسية

لدورة تشرين عام /2016/0

وأشارت دشاش الى أن نجاح الطالب فى الجامعات الحكومية والخاصة

وحصوله على علامة /50/ بالمئة يعد شرطا للتخرج ويستفيد الطالب

من المساعدات الامتحانية بمقدار علامتين فقط كما يعد نجاح الطالب وحصوله

على علامة 60 بالمئة شرطا للتقدم لمفاضلة الدراسات العليا0

ولفتت دشاش الى أن تقديم الطلبات يتم عبر التسجيل الالكترونى لغاية يوم

الاحد /23/10/ 2016/ ويتم دفع الرسوم الخاصة بالامتحان 5000 ليرة سورية

لطلاب الجامعات الخاصة و3000 ليرة لطلاب الجامعات الحكومية فى المصرف

التجارى السورى على الحساب الخاص بمركز القياس والتقويم0

ويهدف مركز القياس والتقويم الذى أحدث عام 2012 الى قياس مخرجات التعليم

العالى لطلاب الجامعات فى عدة اختصاصات منها الطب البشرى وطب الاسنان

والصيدلة والتمريض والهندسة المعمارية والمعلوماتية لتطوير عملية

التعليم والتعلم واستثمار وتوظيف القوى البشرية والارتقاء بمخرجات

التعليم العالى قبل ممارستها المهام المختلفة فى المجتمع0