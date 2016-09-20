5 جامعات خاصة تغادر دمشق إلى درعا

بعد مضي أكثر من 3 سنوات على وجودها في دمشق ضمن مقرات مؤقتة جاء القرار الحكومي بعودة 5 جامعات خاصة إلى مقراتها الرئيسة في أوتستراد درعا ذلك مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وذلك بناء على كتاب رئيس مجلس الوزراء بخصوص مزاولة العمل في مقرات الجامعة في درعا نظراً لإزالة المعوقات التي تمنع ذلك.

وطلب رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس بموجب كتاب له بإنجاز الإجراءات اللازمة فوراً لاستئناف العمل اعتباراً من الفصل الثاني وإعلام المجلس بما تم اتخاذه بهذا الشأن.

ورحبت وزارة التعليم العالي بالقرار واعتبرته أنه قرار حكومي يصب في مصلحة الطالب.

وسمحت وزارة التعليم العالي في فترة سابقة للجامعات باتخاذ مقار مؤقتة في مدينة دمشق وذلك لاستمرار عملها، حيث إن للقرار مسوغات إيجابية خلال تلك الفترة لاستكمال العملية الدراسية.