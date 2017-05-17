5 شخصيات بارزة أثرت بتاريخ حمص… محاضرة في المركز الثقافي العربي بالمدينة

أقام المركز الثقافي العربي بحمص محاضرة بعنوان “أعلام من حمص” للدكتورة ديالا بركات سلطت فيها الضوء على خمس شخصيات بارزة كان لها أثر في تاريخ مدينة حمص وذلك في قاعة المحاضرات بالمركز.

وأوضحت الدكتورة بركات أنه لا يمكن حصر جميع أعلام حمص في محاضرة واحدة نظرا لكثرتهم وتميزهم على مستوى العالم لافتة إلى ان أهمية المحاضرة تكمن في التعرف على تاريخ المدينة ومن كان له أثر فيها ومن سميت معالمها باسمه.

وقدمت بركات شرحا مفصلا عن حياة وإنجازات كل من الامبراطورة جوليا دومنا التي سميت حمص باسمها والشاعر ديك الجن الحمصي والشهيد عبد الحميد الزهراوي أبرز عناصر النهضة والمطالب بالتخلص من الاحتلال العثماني. إضافة إلى شاعرين حمصيين كانا في بلاد الاغتراب “نسيب عريضة” و”نصر سمعان”.

واستعرضت بركات النتاج الفكري للباحث نعيم سليم الزهراوي وما تركه من دراسات وثائقية عن سلالات وأسر حمص وعن العمارة الأثرية والتراثية فيها والجذر السكاني الحمصي.