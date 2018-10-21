 5 ضحايا يمنيين بغارتين للعدوان على حجة والحديدة

لقي خمسة يمنيين حتفهم، وجرح خمسة آخرون، جراء غارتين شنهما طيران العدوان السعودي على محافظتي حجة والحديدة.

المسيرة نت ذكر أن طيران العدوان استهدف سيارة كانت تمر في الطريق بمنطقة بني حسن في مديرية عبس بمحافظة حجة ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين وجرح آخر.

وفي الحديدة، أدت غارة جوية على مديرية الحالي إلى مقتل يمني وإصابة أربعة آخرين الليلة الماضية.

بالمقابل، دمر الجيش واللجان الشعبية اليمنية الليلة الماضية آلية للمرتزقة قرب الحدود مع السعودية.

مصدر عسكري صرح بأن وحدة الهندسة العسكرية تمكنت من تدمير الآلية في صحراء الأجاشر بلغم أرضي وقتل وإصابة من كان على متنها.