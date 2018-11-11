5 مليارات و385 مليون ليرة الموازنة الاستثمارية لوزارة السياحة في العام القادم

ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة السياحة للعام 2019 والبالغة 5 مليارات و385 مليون ليرة سورية.

وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول ضرورة تنشيط القطاع السياحي بعد عودة الاستقرار إلى معظم المحافظات ومواكبة تطورات القطاع السياحي في مرحلته الجديدة، مطالبين بالوقوف على واقع كل المشاريع المتضررة والمتعثرة بفعل الإرهاب وإيجاد الحلول لإقلاعها وإعادة تأهيلها وطرحها للاستثمار إلى جانب مشاريع جديدة وجاذبة والتركيز على البرنامج الوطني للجودة الهادف إلى الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة في المنشآت السياحية وزيادة عدد الأدلاء السياحيين.

ودعا الأعضاء إلى العمل على إنعاش المهن الحرفية اليدوية من خلال إقامة المعارض والمهرجانات في الأرياف وترميم الأسواق التراثية وتوظيفها سياحياً وتشجيع السياحة الشعبية والطبية والداخلية والدينية، بالإضافة إلى إقامة فنادق صغيرة تناسب مختلف المستويات.

بدوره أكد وزير السياحة المهندس بشر اليازجي أن الوزارة تركز بخطتها على إعداد البيئة التشريعية الجاذبة وطرح مشاريع جديدة للاستثمار وتقديم التسهيلات للقطاع الخاص ومشاريعه الى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات السياحية والأنشطة المقدمة وتكثيف التدريب للكوادر العاملة في القطاع السياحي.