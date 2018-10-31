500 طبيب عربي في المؤتمر العلمي الدولي لأطباء أسنان سورية السبت القادم

تنهي نقابة أطباء أسنان سورية التحضيرات الأخيرة للمؤتمر العلمي الدولي التاسع عشر الذي سيستضيف نحو 4 آلاف طبيب أسنان منهم 500 طبيب عربي بين 3 و 5 تشرين الثاني في قصر الأمويين للمؤتمرات.

ويتضمن المؤتمر الذي يعقد تحت عنوان “علوم وتقنيات المستقبل” أكثر من 100 محاضرة علمية لأساتذة وأطباء سوريين وعرب في مختلف اختصاصات طب الأسنان بالتوازي مع دورات وورشات عمل تدريبية ومعرض متخصص تطرح خلاله أكثر من 50 شركة طبية أجهزة ومواد تخص المهنة.

وفي مؤتمر صحفي وصفت نقيب أطباء أسنان سورية الدكتورة فادية ديب المؤتمر “بالنوعي” لجهة حجم المشاركة وخاصة العربية متمثلة بوفود نقابية من 13 دولة عربية و 500 طبيب أسنان جاؤوا بشكل فردي من لبنان والأردن وفلسطين وتونس والمغرب والعراق والجزائر وليبيا وموريتانيا، فضلاً عن حضور أطباء مغتربين سيطرحون آخر التطورات في دول إقامتهم.

وكشفت ديب عن الاتفاق على عقد اجتماع للاتحاد العربي لأطباء الأسنان على هامش المؤتمر ومنح لصاقة الاتحاد على الشهادات الممنوحة للمشاركين، مشيرة إلى أن المؤتمر شكل فرصة لإدخال تجهيزات طبية متطورة بشكل مؤقت ليطلع عليها الطبيب السوري.

وبينت نقيب أطباء الأسنان أن توصيات ومقترحات المؤتمر ستصب في تطوير ممارسة المهنة والحفاظ على سمعتها كمهنة طبية إنسانية بعيدة عن التجارة والربح وحمايتها من الدخلاء.

وأعربت ديب عن أملها في أن تتحول سورية إلى مركز عالمي لطب الأسنان معتبرة أن سنوات الحرب والحصار لم تقف عائقاً بوجه الطبيب السوري الذي واصل التميز والابتكار في مختلف مجالات طب الأسنان من الزرع والمداواة والتقويم وغيره.

ولفتت ديب إلى أن النقابة تسعى باستمرار لعقد اتفاقات وبروتوكولات مع شركات مواد سنية وآخرها سيكون مع شركات إيطالية وإيرانية وبعضها تقدم عروضاً خاصة لسورية.

رئيس اللجنة العلمية المنظمة للمؤتمر الدكتور رفعت الكبيسي أوضح أن الجلسات العلمية ستوزع على 3 قاعات وتعقد بالتوازي ليختار كل طبيب الموضوع الذي يرتبط باختصاصه ومجال اهتمامه.

وكان المؤتمر العلمي الدولي لنقابة أطباء الأسنان عاد لعقد دوراته العام الماضي بعد توقف ست سنوات بمشاركة نحو 4 آلاف طبيب سوري وعدد من الأطباء العرب وتم حينها اعتماد تقنية البث المباشر لنقل محاضرات خبراء أجانب.