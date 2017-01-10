500 قنبلة عنقودية ارسلت من بريطانيا إلى السعودية

أرسلت المملكة المتحدة إلى المملكة العربية السعودية 500 قنبلة عنقودية في الفترة ما بين 1986-1989.

ونشرت صحيفة “The Guardian” البريطانية هذه المعلومات، اليوم الثلاثاء، كما أكدت وزارة الدفاع البريطانية بدورها هذه البيانات.

ونقلت الصحيفة عن وزير الدفاع البريطاني، مايكل فالون، قوله إن: “المملكة المتحدة أرسلت 500 قنبلة عنقودية وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الدولتين في عام 1986.

وتم تسليم آخر دفعة في عام 1989”. وفي وقت سابق، اتهمت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان لندن ببيعها للرياض قنابل عنقودية محظورة، واستخدمتها السعودية في ضرب اليمن.

وذكر آخر تقرير للمنظمة أن التحالف العربي بقيادة الرياض، ألقى قنابل عنقودية من صنع بريطانيا والولايات المتحدة والبرازيل على اليمن، على الرغم من أن استخدام هذه الأسلحة محظور بموجب اتفاقية دولية.