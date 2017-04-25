500 مشارك في المسابقة الوطنية للمواهب الفنية

بدأت اليوم المرحلة الثالثة من المسابقة الوطنية للمواهب الفنية الشابة التي يقيمها فرع دمشق لاتحاد شبيبة الثورة بالتعاون مع مشروع “بكرا إلنا” لرعاية المواهب في مجالات التمثيل والمسرح والعزف والغناء والرقص والفنون الشعبية وذلك في نادي المحافظة بدمشق.

وأوضح رئيس منظمة اتحاد شبيبة الثورة معن عبود في تصريح صحفي أن المنظمة تهدف من خلال هذه المسابقات إلى اكتشاف المواهب الفنية الشابة ودعمها وصقلها مبينا أن التميز والتفوق ليس في الحالة الدراسية فقط بل هناك طلاب لديهم موهبة في مجالات أخرى كالغناء أو التمثيل أو الفنون الشعبية أو العزف ومن المهم اكتشاف هذه المواهب.

وبين عبود أن مسابقة اكتشاف المواهب بدأت من الوحدات الشبيبية في المدارس ثم الروابط انتهاء بفرع الشبيبة وبالتالي فان المسابقات التي تنفذ على مستوى الفروع وستتوج على مستوى القطر.

بدوره أشار أمين فرع دمشق لاتحاد شبيبة الثورة مازن شاهين إلى التفاعل والإقبال الشديد من الطلاب خلال المسابقات. مبينا أن هناك العديد من المواهب الواعدة والراقية كما تم انتقاء لجان متخصصة وذات كفاءة لتقييم هذه المواهب.

من جانبه أكد الفنان كفاح الخوص من لجنة تحكيم التمثيل أهمية هذه المسابقة لانتقاء الموهوبين لتنميتها بشكل أكاديمي وصحيح وقال: إن المشكلة في المتابعة لأنه خلال العام الماضي تم انتقاء عدد من الموهوبين ولم تتم متابعتهم بشكل جدي.. فهذه الخطوة مهمة ولكن المتابعة هي الأهم من أجل تنمية الموهبة ولذلك نأمل من القائمين على المسابقة متابعة الذين يتم انتقاؤهم.

وأشار عدد من المشاركين إلى أهمية هذه المسابقات في اكتشاف المواهب وصقلها معربين عن شكرهم لمنظمة الشبيبة على إقامتها هذه الدورات والورشات الفنية.

يشار إلى أن عدد الطلاب المشاركين في المرحلة الثالثة من المسابقة على مستوى فرع دمشق نحو 500 طالب وطالبة