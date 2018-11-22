قافة درعا تعود بنشاطها بجلسة استماع موسيقية لأغاني السيدة

أغاني السيدة فيروز بمرافقة آلة الأورغ قدمها الموسيقي أشرف المحاميد خلال جلسة استماع موسيقية للمطربة فيروز بمناسبة عيد ميلادها الـ 83 في صالة الاستقبال بمديرية ثقافة درعا.

وأمتع المحاميد الحاضرين بمجموعة من أغاني فيروز فأعادهم إلى أكثر من نصف قرن من أغاني الزمن الجميل الذي تميز بكلماته وألحانه عبر أغان مثل “نسم علينا الهوى” و”راجعين يا هوى” و”يا دارة دوري فينا”.

وخلال جلسة الاستماع التي تقام للمرة الأولى منذ سنوات في مديرية ثقافة درعا بعد عودة الأمان إلى ربوع المحافظة تحدث المحاميد عن اختياره أغاني فيروز كونها أيقونة في الغناء وأبدعت وهي قريبة من القلب فلا متعة لصباحاتنا إلا بها، لافتا إلى أهمية تكرار هذه الجلسات لإمتاع الجمهور الشغوف بالموسيقا.