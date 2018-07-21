513 أسيراً فلسطينياً محكومون بالمؤبد في سجون الاحتلال

وصل عدد الأسرى الفلسطينيين المحكومين بالمؤبد في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى 513 أسيراً وذلك بعد أن أصدرت محاكم الاحتلال أحكاماً جديدة بالمؤبد بحق أسيرين.

وأوضح الباحث رياض الأشقر الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات لوكالة معا أن محكمة اللد العسكرية التابعة للاحتلال أصدرت أمس حكماً بالسجن المؤبد بحق الأسيرين محمد يوسف أبو الرب 20 عاماً ويوسف خالد كميل 21 عاماً بعد اعتقالهما نهاية العام الماضي بذريعة قتل مستوطن إسرائيلي في بلدة كفر قاسم داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 إضافة إلى هدم منزليهما وتغريمهما بمبلغ 258 ألف شيكل لكل منهما.

وكانت محكمة عوفر العسكرية أصدرت في شباط الماضي حكما بالسجن المؤبد بحق الأسير محمد سامي العزة 22 عاماً بذريعة زرعه عبوة ناسفة في حافلة للمستوطنين بالقدس في نيسان عام 2016 وأدت إلى إصابة 20 مستوطناً بجروح.