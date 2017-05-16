«53» إحالة للتحقيق في اليوم الأول من امتحانات حماة

وصل عدد حالات الاحالة للتحقيق في مراكز مدينة حماة إلى 53 حالة غش وضبط، وأثر ذلك في خلفية إحالة رؤساء مراكز امتحانية وإعفاء آخرين في حماة اجتمع الدكتور محمد الحزوري محافظ حماة بالمعنيين بالعملية الامتحانية للوقوف على واقع ترجمة التعليمات الامتحانية.

وعرض المحافظ في بداية الاجتماع عدداً من المخالفات والتجاوزات الصريحة التي شابت العملية الامتحانية بيومها الأول، مشدداً على تداركها وأن القيادة الادارية في المحافظة لن تسمح بتكرار أو استمرار التجاوزات.

وأصدر الحزوري “بحسب صحيفة الثورة” قراراً بتشكيل فرق عمل لمتابعة سير العملية الامتخانية بكافة أرياف ومناطق المحافظة تضم أعضاء المكتب التنفيذي وأمناء الشعب و مديري المناطق والنواحي، وتكون مهمة هذه الفرق الحرص على ضمان سير العملية الامتحانية بنزاهة، مؤكداً على التقيد بالتعليمات الامتحانية الصادرة عن وزارة التربية المتضمنة المسموح لهم بدخول المركز الامتحاني.‏