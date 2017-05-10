قدرت مديرية زراعة حمص انتاج المحافظة من القمح للموسم الزراعي الحالي بـ 54 الف طن منها نحو 35 الف طن من انتاج الاراضي البعلية.
وقال مدير زراعة حمص المهندس نزيه الرفاعي في تصريح له: إن محصول القمح للموسم الحالي “يبشر بإنتاج وفير وهو شبه خال من اي امراض وبائية”. لافتا إلى قرب موعد الحصاد وخاصة بالنسبة للشعير.
ولفت الرفاعي إلى وجود خمسة مراكز مجهزة لاستلام المحصول من الفلاحين وهي صوامع حمص وشنشار وتلكلخ لاستلام القمح دكمة وصومعة المشرفة لاستلامه دكمة ومشولا. إضافة إلى مركز ساريكو لبيع أكياس الخيش للفلاحين
وحول باقي المحاصيل بين مدير الزراعة ان تقديرات انتاج الشعير بلغت نحو 41 ألف طن والعدس البعل 280 طنا والحمص البعل 1762 طنا والكرسنة البعل 350 طنا والجلبانة 1234 طنا والفول الحب المروي 469 طنا والبعل 875 طنا في حين بلغت تقديرات انتاج البطاطا الربيعية 30 الفا و762 طنا.
54 ألف طن تقديرات انتاج حمص من القمح
قدرت مديرية زراعة حمص انتاج المحافظة من القمح للموسم الزراعي الحالي بـ 54 الف طن منها نحو 35 الف طن من انتاج الاراضي البعلية.