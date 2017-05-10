54 ألف طن تقديرات انتاج حمص من القمح

قدرت مديرية زراعة حمص انتاج المحافظة من القمح للموسم الزراعي الحالي ‏بـ 54 الف طن منها نحو 35 الف طن من انتاج الاراضي البعلية.‏

‏وقال مدير زراعة حمص المهندس نزيه الرفاعي في تصريح له: إن محصول ‏القمح للموسم الحالي “يبشر بإنتاج وفير وهو شبه خال من اي امراض وبائية”. لافتا إلى قرب ‏موعد الحصاد وخاصة بالنسبة للشعير.

‏ولفت الرفاعي إلى وجود خمسة مراكز مجهزة لاستلام المحصول من الفلاحين ‏وهي صوامع حمص وشنشار وتلكلخ لاستلام القمح دكمة وصومعة المشرفة لاستلامه دكمة ‏ومشولا. إضافة إلى مركز ساريكو لبيع أكياس الخيش للفلاحين

وحول باقي المحاصيل بين مدير الزراعة ان تقديرات انتاج الشعير بلغت نحو ‏‏41 ألف طن والعدس البعل 280 طنا والحمص البعل 1762 طنا والكرسنة البعل 350 طنا ‏والجلبانة 1234 طنا والفول الحب المروي 469 طنا والبعل 875 طنا في حين بلغت ‏تقديرات انتاج البطاطا الربيعية 30 الفا و762 طنا.‏