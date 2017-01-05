55 طنا من الحمضيات مجانا من اللاذقية لأهالي درعا

قدمت محافظة اللاذقية اليوم 55 طنا من الحمضيات المتنوعة لأهالى محافظة درعا ليتم توزيعها مجانا على المواطنين فى مدن درعا وازرع والصنمين والمناطق التابعة لها وذلك بالتعاون ما بين مجالس المدن والشعب الحزبية ولجان الأحياء.

رئيس الدائرة الفنية فى مجلس مدينة درعا المهندس خالد الطراد اوضح ان حصة مدينة درعا تبلغ نحو 12 طنا من الحمضيات ستوزع على اسر الشهداء ومراكز الاقامة المؤقتة والمهجرين بالدرجة الاولى وبعدها للمواطنين بواقع 4 كيلوغرامات لكل عائلة ومجانا موجها الشكر لأبناء محافظة اللاذقية على هذه المبادرة.

يشار الى ان محافظة اللاذقية قدمت سابقا نحو 100 طن من الحمضيات ليتم توزيعها مجانا على وحدات الجيش المنتشرة فى محافظة درعا الشهر الماضى.