570 ألف م 2 إسفلت لشوارع دمشق وإخلاء اللوان بداية تشرين الأول

دمشق – علي حسون

لحظت رئاسة مجلس الوزراء محافظة دمشق بـ 570 ألف م2 من مادة الزفت من أجل إطلاق الخطة الخدمية في شوارع المدنية، حيث أكد نائب المحافظ الدكتور أحمد النابلسي أهمية إعادة الألق لمدينة دمشق بعد توقف التعبيد خلال السنوات الماضية نتيجة الحرب، ولفت مدير الصيانة المهندس جمال إبراهيم إلى استمرار العمل في عمليات الصيانة والتعبيد في جميع مناطق المدينة، مبيناً خلال الجلسة الثانية لمجلس محافظة دمشق أنه يتم استئجار آليات لنقل مادة الإسفلت إلى الأماكن الضيقة لكي يتم صيانتها وتعبيدها، علماً أن ورشات الصيانة تعمل بوتيرة عالية لإنهاء الأعمال قبل حلول فصل الشتاء، ولاسيما أن العمل وخاصة التعبيد يتم بدقة ومتابعة عالية.

وقد تطرقت المداخلات إلى ضرورة وجود كاتب للعدل في دوائر الخدمات من أجل تخفيف الأعباء عن المواطنين، ليرد نائب المحافظ بأنه تمت مخاطبة وزارة العدل عن طريق وزارة الإدارة المحلية والبيئة من أجل تخصيص كاتب عدل في دوائر الخدمات في المدنية، إلا أنه لم يرد أي جواب حتى الآن من وزارة العدل. كما تطرقت بعض المداخلات إلى ارتفاع أجور وتكلفة معاملات ووثائق في مراكز خدمة المواطن، إضافة إلى الازدحام الكبير وضيق المكان وخاصة في مركز المهاجرين.

وحول منطقة مرسوم 66 أوضح مدير تنفيذ المرسوم جمال يوسف أن أي تعديل على العقار بعد الكشف يتحمله المرتكب حسب الأنظمة المتعلقة بالمرسوم، مبيناً أنه تم إنذار 80% من سكان منطقة اللوان بكفرسوسة، حيث سيتم البدء بالإخلاء اعتباراً من بداية الشهر العاشر للعام الحالي.

وأكدت مدير مراكز خدمة المواطن المهندسة هالة دهيم معالجة أي شكوى ترد إلى إدارة المراكز بشكل فوري، حيث يتم التحقق من الشكوى ومعالجتها أصولاً.