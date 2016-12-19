/58/ استاذا مكرما في جامعة دمشق

كرم فرع نقابة المعلمين بجامعة دمشق اليوم /58/ أساذا متقاعدا من أعضاء النقابة على مدرج الجامعة تقديرا لجهودهم وعطائهم

ومساهمتهم فى خدمة وتطور العملية التدريسية.

وفى كلمة لها أعربت عضو القيادة القطرية رئيس مكتب التعليم العالى الدكتورة فيروز الموسى عن شكرها للاساتذة المتقاعدين

الذين //حملوا رسالة العلم والعطاء وعملوا بكل اخلاص على مدى سنين طوال ليزدهر الوطن// موءكدة أن //التكريم اليوم برهان على

استمرار الحياة كما يريد شعب سورية الذى تحدى الارهاب وكان أقوى منه.

من جانبه أوضح رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد حسان الكردى أن الجامعة لن تنسى اخلاص أساتذتها وحماسهم وستظل الحاجة الى خبرتهم قائمة.

بدوره أشار رئيس المكتب الفرعى لنقابة المعلمين فى جامعة دمشق الدكتور أحمد منديلى الى أن التكريم عبارة عن شكر لمن أنهوا خدماتهم فى جامعة دمشق وكانت مسيرتهم حافلة بالعطاء والاخلاص.

وفى كلمة الاساتذة المتقاعدين قدم الدكتور فيصل حامد الشكر للجامعة ولنقابة المعلمين على الخدمات المقدمة ووقوفها الى جانب الاعضاء

النقابيين والدفاع عن مصالحهم مشيرا الى أن الجامعة تستحق بذل الجهد للارتقاء بها الى مستويات أعلى بين الجامعات العربية والعالمية0

وفى تصريح للصحفيين أوضح نقيب المعلمين فى سورية نايف الطالب الحريرى أن التكريم //دليل على ادراك وزارة التعليم العالى ونقابة

المعلمين فى جامعة دمشق بأهمية المعلم ومكانته لاسيما فى ظل الظروف الراهنة والحرب الارهابية التى تشن على سورية لافتا الى الدور الاساسى للمعلم فى بناء الاجيال وتحصين الاوطان وغرس قيم المواطنة الصالحة.

حضر حفل التكريم وزير التعليم العالى الدكتور عاطف ندافوعدد من الفعاليات الرسمية والحزبية والنقابية.