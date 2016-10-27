6 أطفال شهداء و15 آخرين مصابين نتيجة اعتداءات بالقذائف على أحياء حلب

استهدفت التنظيمات الإرهابية ظهر اليوم بعدد من القذائف الصاروخية المدرسة الوطنية في حي الشهباء ومنازل المواطنين في حي الحمدانية بمدينة حلب.

وأفاد مراسل سانا في حلب بأن: «المجموعات الإرهابية المنتشرة في حي الزهراء استهدفت المدرسة الوطنية في حي الشهباء بعدد من القذائف الصاروخية ما تسبب باستشهاد 3 أطفال وإصابة 14 آخرين بجروح مختلفة».

وبين المراسل أن: «الاعتداء الإرهابي أدى أيضا إلى وقوع أضرار مادية في الغرف الصفية وبناء المدرسة».

ولفت إلى أن قذيفة صاروخية أطلقها إرهابيون سقطت على أحد المنازل في ضاحية الأسد السكنية في حي الحمدانية ما أدى إلى استشهاد 3 أشقاء وإصابة شقيقهم بجروح.