6 شهداء مدنيين 29 مصاب نتيجة قذائف المسلحين على الأحياء السكنية بدمشق وريفها

واصلت المجموعات المسلحة اعتداءها على الأحياء السكنية والمرافق العامة في مدينة دمشق ما رفع عدد الشهداء المدنيين إلى 6 والجرحى إلى 29 في خرقها اتفاق منطقة تخفيف التوتر بالغوطة الشرقية.

وأشار مصدر في قيادة شرطة دمشق في تصريح لـ سانا إلى أن عشرات القذائف الصاروخية والهاون سقطت في محيط ساحتي التحرير والأمويين ومنطقة العباسيين وباب توما ومنطقة الشعلان ما أسفر عن ارتقاء 6 شهداء وإصابة 29 مدنيا بجروح.

وبين المصدر أن اعتداء المجموعات المسلحة على الاحياء السكنية في دمشق بالقذائف أدى أيضا إلى وقوع أضرار مادية في السيارات والممتلكات العامة والخاصة.

وكان المصدر ذكر صباح اليوم أن سقوط قذيفة صاروخية أطلقتها المجموعات المسلحة في منطقة العباسيين تسبب باصابة 9 مدنيين بجروح في حين ارتقى شهيدان نتيجة استهدافها بالقذائف محيط ساحتى التحرير والأمويين.

وبين مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق لـ سانا بأن المجموعات المسلحة استهدفت مدينة جرمانا بعدد من القذائف سقطت في محيط ساحة الرئيس ما تسبب بإصابة عدد من المدنيين ووقوع أضرار في المكان والمحال التجارية والمنازل.

وأفاد مراسل سانا صباح اليوم بأن قذائف هاون سقطت في الأراضي الزراعية في منطقة جرمانا أدت إلى أضرار في المزروعات والآلات البسيطة التي يعتمدها الفلاحون في عملية سقاية محاصيلهم وأشجارهم.

وردا على انتهاكات المجموعات المسلحة لاتفاق منطقة تخفيف التوتر ذكر مراسل سانا أن وحدات من الجيش العربي السورى وجهت ضربات دقيقة على النقاط التي انطلقت منها القذائف لافتا إلى أنه تم تدمير عدد من المنصات والنقاط المحصنة بمن فيها من مسلحين وعتاد حربي وأصيب 15 مدنيا بينهم أطفال بجروح متفاوتة أمس جراء مواصلة المجموعات المسلحة انتهاكها اتفاق منطقة تخفيف التوتر بالغوطة الشرقية عبر استهدافها بالقذائف باب توما وعش الورور ومحيط باب السلام في حي العمارة ومنطقة السيدة زينب بريف دمشق فى حين وقعت أضرار مادية نتيجة استهدافها بـ 10 قذائف محيط كل من ضاحية حرستا ومشفى ابن سينا وجرمانا.

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في الـ 22 من تموز الماضي وقفا للأعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق مؤكدة في الوقت نفسه أنه سيتم الرد بالشكل المناسب على أي خرق.