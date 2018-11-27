6 لاعبين.. الإصابات تحرم برشلونة منهم أمام آيندهوفن

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لنادي برشلونة، قائمة فريقه لمواجهة آيندهوفن الهولندي، بعد غد الأربعاء، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة غياب 6 لاعبين بسب الإصابة وهم: المهاجم لويس سواريز، والحارس ياسبر سيليسن، ولاعبا خط الوسط آرثر ميلو، ورافينيا، والظهير الأيمن سيرجي روبيرتو، والمدافع توماس فيرمايلين.

وجاءت قائمة البارسا كالتالي:

وينفرد برشلونة بصدارة المجموعة الثانية في مسابقة دوري الأبطال، برصيد 10 نقاط، بفارق 3 نقاط عن إنتر ميلان الوصيف، و6 نقاط عن توتنهام الثالث، ويحتاج الفريق الكتالوني لنقطة التعادل لضمان التأهل مبكرا، بينما يتوجب على آيندهوفن، الذي يتذيل ترتيب المجموعة بنقطة واحدة، الفوز للمنافسة على احتلال المركز الثالث، الذي يمنح صاحبه تأشيرة الانتقال للمشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي.