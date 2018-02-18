6 مخابز جديدة خلال العام الحالي في اللاذقية

قال مدير فرع الشركة العامة للمخابز باللاذقية سامر سوسي إن الفرع يضع ضمن خطته للعام الحالي إقامة 6 مخابز جديدة في المحافظة أربعة منها خلال النصف الأول من العام الحالي تتوزع في حي الغراف بمخيم العائدين الفلسطيني وبلدات عين التينة وعين الشرقية والبهلولية.

وأشار سوسي أن هذا التوسع بإقامة المخابز ينسجم مع التوزع الجغرافي في مدينة اللاذقية ويضمن تلبية الطلب على المادة وتسهيل الحصول عليها والتخفيف من الازدحام على المخابز القائمة.

وأشار سوسي إلى أن الفرع خصص قطعتي أرض في حي الغراف لإقامة مبنى يتسع لخطي إنتاج نتيجة الكثافة السكانية في الحي حيث سيتم تزويده عند جهوزيته بخط إنتاج واحد مبدئيا على أن يتم التوسع به في حال استدعت الحاجة لذلك.

وفي البهلولية بين سوسي أنه تم الانتهاء من ترميم أحد المباني ليكون مخبزا يخدم أهالي البلدة وجوارها وتجهيز المواد الأولية لتصنيع خط الإنتاج ليقلع بالعمل خلال فترة قريبة وأبرم الفرع عقد إنشاء مخبز عين لشرقية مع إحدى شركات الإنشاءات في القطاع العام في حين تم تخصيص الأرض اللازمة لإنشاء المخبز في عين التينة وعند إتمام عملية نقلها لصالح فرع الشركة ستتم المباشرة بأعمال البناء.

وتتضمن خطة العام الحالي أيضا إنشاء مخبزين آخرين خلال النصف الثاني من العام في كل من جوبة برغال في ريف منطقة القرداحة وآخر في قرية السخابة بريف جبلة إضافة إلى وضع خطوط إنتاج جديدة وتحديث أخرى.

وبين سوسي أن التوسع في إنشاء المخابز في الريف من شأنه تخفيف الاعتماد على المعتمدين في توزيع المادة وإيصالها للمواطنين بسعرها التمويني المدعوم كما هو الحال في مدينة اللاذقية.