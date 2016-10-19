«6.514» ملايين ليرة.. قيمة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية

أغلقت جلسة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية أمس على حجم تداول قدره 34678 سهما موزعة على 17 صفقة، بقيمة تداولات إجمالية بلغت 6.514 ملايين ليرة، وانخفض مؤءشر السوق 1.82 نقطة عن الجلسة الماضية وبنسبة تغير سالبة قدرها 0.12 بالمئة ليغلق على قيمة 1488.42 نقطة.

وارتفع سهم بنك قطر الوطني عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 0.03 بالمئة وأغلق على سعر 153.77 ليرة، بينما انخفض سهم بنك البركة بنسبة 1.9 بالمئة واغلق على سعر 212.63 ليرة.

ولم يسجل سهما المصرف الدولي للتجارة والتمويل وشركة العقيلة للتأمين التكافلي أي تعديل على سعريهما بينما لم تسجل الشركات الاخرى المدرجة في السوق اي صفقة على أسهمها.

وكانت جلسة التداول السابقة سجلت تداول 14438 سهما توزعت على 13 صفقة بقيمة تداولات إجمالية بلغت 2.450 مليون ليرة، بينما أغلق مؤشر السوق عند 1490.24 نقطة.