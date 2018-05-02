647 مليوناً لتنفيذ الأبنية المدرسية

القنيطرة- محمد غالب حسين

تنفذ مديرية الخدمات الفنية بالقنيطرة عدة مدارس للتعليم الأساسي والثانوي على أرض المحافظة وتجمعات أبناء محافظة القنيطرة بدمشق وريفها بكلفة تبلغ (647) مليوناً.

وذكر مدير الخدمات الفنية الدكتور المهندس أحمد زيتون أن هناك مشروع بناء مدرسة للتعليم الأساسي في تجمع جديدة الفضل، تضمّ ثلاثة طوابق وقبواً و(21) قاعة درسية، إضافة للغرف الإدارية والفنية والملاعب الرياضية ودورات المياه ومشارب مياه الشرب بكلفة (123) مليون ليرة.

ولفت مدير الخدمات الفنية إلى أن نسبة التنفيذ بلغت 75%، ومن المتوقع إنجازها مع نهاية العام الحالي، منوّهاً بتوفير المديرية للأثاث المدرسي اللازم من مقاعد مدرسية ومناضد وكراسٍ وخزن حديدية وخشبية وغيرها.

كما تبني مديرية الخدمات أيضاً مدرسة ثانوية في قرية الكوم، تضم (12) قاعة مدرسية بكلفة (165) مليون ليرة، وقد وصلت نسبة التنفيذ إلى 35%. وأعطت أمر المباشرة لبناء مدرسة للتعليم الأساسي في بلدة خان أرنبة، تضم (12) قاعة بكلفة (135) مليوناً. وهناك مشروع بناء مدرسة في تجمع الكسوة الشرقي بكلفة (224) مليون ليرة وتضم (21) قاعة درسية بطابقين مع الغرف الإدارية والملحقات الفنية، والمشروع قيد التصديق من وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وعند التصديق ستعطي المديرية أمر المباشرة للجهة المنفذة. يُشار إلى أن جميع مشاريع الأبنية المدرسية يتمّ تنفيذها من القطاع العام.