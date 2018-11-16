66 قتيلا و630 مفقوداً جراء حرائق كاليفورنيا

أعلنت السلطات المحلية في ولاية كاليفورنيا الأميركية اليوم ارتفاع عدد قتلى حرائق الغابات في الولاية الى 66 واعتبار أكثر من 630 آخرين في عداد المفقودين.

ونقلت قناة ام بي سي التلفزيونية عن مصدر في السلطات المحلية قوله “لقي 3 أشخاص آخرين مصرعهم جراء الحرائق في جنوب الولاية ليصل بهذا عدد القتلى إلى 66 شخصا”.

وقال رئيس شرطة مقاطعة بوت بولاية كاليفورنيا كوري هونيا: “تم إخماد الحريق بنسبة 35 بالمئة إلا أنه دمر أكثر من 8ر8 آلاف مبنى والذي يعد الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة”.

وكانت حصيلة سابقة لحرائق كاليفورنيا أشارت إلى 59 قتيلا و130مفقودا فيما تقوم فرق الإغاثة بالبحث عن جثث بين أنقاض المنازل.