668 مليون ليرة أرباح كابلات دمشق رغم تحول “الكهرباء” لأمراس الألمنيوم

بلغت كمية الإنتاج في الشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تشرين الثاني 4410 أطنان بنسبة تنفيذ 68 بالمئة وبقيمة تقديرية بلغت 12 مليارا و327 مليون ليرة سورية بحسب مدير الشركة المهندس عبد القادر القدور الذي أضاف أن ارباح الشركة وصلت إلى 878ر668 مليون ليرة سورية بالنصف الاول من العام الحالي بينما بلغت كمية المبيعات للفترة ذاتها 3954 طنا بقيمة تجاوزت 11 مليار ليرة سورية وبنسبة تنفيذ 152 بالمئة.

وفيما يتعلق بالصعوبات التي تعاني منها الشركة أشار القدور إلى عدم وجود عمالة كافية لاستثمار الطاقات المتاحة في الشركة وصعوبة تأمين القطع التبديلية والمواد الأولية من الأسواق الخارجية وخاصة بما يتعلق بقبول الاعتمادات المستندية من البنوك الخارجية بسبب العقوبات الاقتصادية الجائرة إضافة إلى الانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي وآلية تخصيص القطع الأجنبي وتحول وزارة الكهرباء من استجرارها الكابلات المصنعة من النحاس إلى الألمنيوم ما أدى إلى تناقص الكمية المنتجة والمباعة إلى الثلث وعدم تنفيذ الخطة الإنتاجية.

واقترح القدور تعيين عمال جدد أو ندب عمال إنتاجيين وفنيين ومهندسين والتغذية الكهربائية بشكل مستمر والإعفاء من غرامات تأخير الحاويات والإعفاء من الرسم الجمركي المفروض على المواد الأولية أو تخفيضه للحد الأدنى ليتم تحقيق العدالة والمنافسة للمنتج الوطني.

يذكر أن الشركة تنتج الأمراس العارية من النحاس والألمنيوم والألمنيوم فولاذ لنقل التوتر المنخفض والعالي والكابلات الكهربائية النحاسية المعزولة بالبلاستيك وحيدة النواة أو متعددة النواة والنواقل الكهربائية للتمديدات المنزلية والنوازل الهوائية للتلفزيون الملون والعادي وكابلات الهاتف ذات الأزواج المتعددة وكابلات الرباعي والميدان إضافة إلى أسلاك البوبيناج المطلية بمادة الورنيش المستخدمة في لف وشائع المحركات الكهربائية.