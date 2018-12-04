7 ضحايا و13 جريحا بغارات للعدوان على الحديدة وصعدة

لقي سبعة يمنيين حتفهم وجرح 13 آخرون بغارات طيران العدوان على محافظتي الحديدة وصعدة، حيث استهدف قصف صاروخي ومدفعي الأحياء والمناطق الآهلة بالسكان.

مصدر أمني أكد ارتقاء مواطنين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين بغارة لطيران العدوان على ميناء الحديدة، لافتا إلى أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

وذكر أن مرتزقة العدوان قصفوا مدينة الدريهمي بأكثر من 100 قذيفة مدفعية تسببت في دمار للمنازل وأضرار كبيرة في جامع التيسير والجامع الكبير في المدينة، فضلا عن استهداف قرية الزعفران في كيلو16 بالدريهمي بصواريخ الكاتيوشا.

وفي صعدة، شن طيران العدوان غارة على سيارة تقل مواطنين في مديرية كتاف، ما أدى إلى سقوط أربعة شهداء وتسعة جرحى، كما لقي مواطن مصرعه وجرح آخر بغارة على مديرية باقم.

كما أشار إلى أن مديرية باقم تعرضت لعشرات الغارات وقصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف، استهدفت منازل المواطنين وممتلكاتهم، ما أسفر عن تدمير عدد من المنازل وأضرار واسعة في الممتلكات.

هذا بالإضافة إلى قصف صاروخي ومدفعي سعودي على قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية.

المصدر الأمني أفاد بأن طيران العدوان شن أربع غارات على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة، وثلاث على منطقة جربان بمديرية سنحان في محافظة صنعاء.