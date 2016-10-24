7 قتلى حصيلة انفجار غاز في ريازان الروسية

ارتفعت حصيلة انفجار غاز، وقع يوم 23 تشرين الأول، في أحد المباني السكنية بمدينة ريازان الروسية إلى 7 قتلى.

وأوضحت سلطات ريازان، الاثنين 24 تشرين الأول، أن فرق الإنقاذ انتشلت 4 جثث من تحت أنقاض المبنى المنهار.

وكانت وزارة الطوارئ الروسية أقادت يوم 23 تشرين الأول، بانفجار الغاز في الطابق التاسع بأحد المباني السكنية بمدينة ريازان، ما أدى إلى تخريب 7 شقق في المبنى وأسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين، بينهم طفل.

يذكر أن نحو 200 شخص من رجال إطفاء الحرائق والطوارئ شاركوا مع 45 آلية في إزالة آثار هذا الحادث، وأن السلطات بدأت تحقيقا في ملابساته.