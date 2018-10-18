7 مراكز تابعة للهلال الأحمر توفر فحص الماموغرام للكشف عن سرطان الثدي مجاناً

في بيان لها أوضحت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري أنه استكمالاً لدورها الإنساني في دعم المجتمع السوري وتلبية احتياجاته فإنها تشارك بالحملة الوطنية للتوعية بالكشف المبكر عن سرطان الثدي عبر تغطية تكاليف تصوير الماموغرام في 7 مراكز تابعة لها بمحافظات دمشق وريفها وحمص.

كما تغطي المنظمة حسب البيان تكلفة عشر صور ماموغرام يومياً بمستوصف غرفة التجارة في المهاجرين بدمشق مع تأمين نقل السيدات من منارات الأمانة السورية للتنمية وإليها حيث تنفذ جلسات توعية بطرق الكشف المبكر.

وكانت حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي انطلقت بداية تشرين الأول شهر التوعية العالمي بالمرض وتتضمن فعالياتها فحوصا طبية وشعاعية مجانية وجلسات توعية في عشرات المراكز الصحية والمجتمعية التابعة لجهات حكومية وأهلية.