7 مصابين جراء اعتداءات إرهابيي “جيش الإسلام” على مناطق سكنية بدمشق

أصيب 7 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة جراء اعتداءات إرهابيي “جيش الإسلام” بالقذائف والطلقات المتفجرة على مناطق سكنية بدمشق.

وأشار مصدر في قيادة شرطة محافظة دمشق إلى إصابة 4 أشخاص بشظايا طلقات متفجرة أطلقتها المجموعات الإرهابية صباح اليوم على سوق الهال في منطقة الزبلطاني بدمشق.

وأفاد المصدر بأن: «الاعتداءات الإرهابية أدت إلى إصابة شخصين بجروح متفاوتة في كل من حي بستان الدور ومنطقة باب شرقي تم نقلهم إلى مشفى دمشق لتلقى العلاج».

ولفت المصدر إلى: «إصابة امرأة بشظية طلقات متفجرة أطلقتها المجموعات الإرهابية على ساحة التحرير في منطقة العباسيين السكنية بدمشق».

وأكد المصدر: «سقوط قذيفتين صاروخيتين أطلقهما إرهابيون على محيط معمل الغزل والنسيج مقابل شركة سيرونيكس في حي القابون واقتصرت الأضرار على الماديات».

وينتشر في الغوطة الشرقية إرهابيون تابعون لما يسمى “جيش الإسلام” يستهدفون بقذائف صاروخية وهاون أحياء سكنية بدمشق وريفها