7.8 ملايين رغيف خبز «حكومي» يتناولها السوريون يومياً

كشف مدير عام شركة المخابز حسين غنوم أن حجم مبيعات الشركة من مادة الخبز خلال الربع الأول من العام الجاري تجاوز 130 ألف طن (نحو 100 مليون ربطة بواقع 700 مليون رغيف خبر، وبمعدل يومي نحو 7.8 ملايين رغيف خبز) بنسبة تنفيذ 141% من المخطط، مبيناً أن إجمالي عدد المخابز لدى الشركة 132 مخبزاً يعمل منها 74 مخبزاً مقابل 58 مخبزاً متوقفاً.

وحول مدى تلبية حجم الإنتاج للطلب اليومي لمادة الخبز أكد غنوم أن حجم الإنتاج يفوق حجم الطلب وأن نسبة الإنتاج ارتفعت عما كانت عليه قبل الأزمة في العديد من المدن والمناطق بسبب ظروف الأزمة واستقبال النازحين من المناطق الساخنة.

وأوضح أن حجم الإنتاج في دمشق وريفها اقترب من ألف طن يومياً من المخابز الآلية والاحتياطية في حين أكد في حلب أنه تمت زيادة حجم الإنتاج بمقدار 28 طناً يومياً عبر إعادة تأهيل وتشغيل كل من مخبز الزبدية ومخبز الوحدة ليتجاوز إنتاج حلب يومياً 225 طن يومياً.

كما بين المدير العام أن دمج المخابز الآلية مع الاحتياطية مكن من الإشراف المباشر على عمل المخابز الاحتياطية وضبط حركة المدخلات والمخرجات وخاصة في مادتي الدقيق التمويني والمازوت حيث تعمل الشركة على تخفيض نسبة استهلاك المازوت في المخابز الاحتياطية لتصل بين 60-65 ليتراً للطن بدلاً من النسبة الحالية القريبة من 80 ليتراً للطن لتقترب بذلك من النسبة المعمول بها في المخابز الآلية حيث يصل نصيب إنتاج الطن الواحد من مادة المازوت إلى 57 ليتراً.

كما أوضح غنوم أن مشكلة الازدحام أمام المخابز هي مصطنعة ويستفيد منها بعض السماسرة عبر الاتجار بالخبز التمويني وأن الشركة تعمل عبر إداراتها المختلفة على ضبط هذه الحالة والتخلص منها والعمل على إيجاد منافذ بيع إضافية بعد أن تعطلت تجربة إحداث الأكشاك في مدينة دمشق بسبب تحفظات محافظة دمشق على الموضوع وأن السورية للتجارة تعمل على توزيع كميات من الخبز عبر منافذها وخاصة في المناطق التي لا يتوافر فيها مخبز قريب.