70 متبرعا بالدم لمرضى التلاسيميا في السلمية

بمناسبة اليوم العالمي للتلاسيميا وبمشاركة 70 متبرعا نفذت غرفة الدعم الأهلي بمدينة السلمية بالتعاون مع عدد من الفعاليات الشعبية التطوعية والمدنية حملة تبرع بالدم لصالح مرضى التلاسيميا وذلك في بنك الدم بالمدينة.

وأوضح رئيس مركز التلاسيميا بحماة الدكتور أحمد بكور أن هذه الحملة “بادرة إنسانية متميزة” من قبل القائمين عليها لأنها تسهم في تأمين الدم للمرضى البالغ عددهم في السلمية نحو 100 طفل. مبيناً أن الأطفال المصابين بمرض التلاسيميا بحاجة لعملية نقل الدم مرة كل 15 يوما “ما يشكل أعباء كبيرة على مركز نقل الدم لتأمين هذه الكمية بالوقت المحدد”.

ولفت إلى أن التلاسيميا مرض ناتج عن اضطراب وراثي في خلايا الدم يؤدي إلى نقص حاد في إنتاج الغلوبين وتظهر أعراضه خلال السنة الأولى من العمر وتتمثل بشحوب البشرة مع إصفرار أحيانا وتأخر في النمو وضعف الشهية وإصابات متكررة بالالتهابات.