7425 ) طالباً وطالبة يتقدمون لإختبارات القبول في الثانوية العامة (دراسة حرة)

حلب – البعث ميديا

ضمن أجواء مريحة وسلسة جرت اليوم في حلب اختبارات القبول للترشح للثانوية العامة بصفة دراسة حرة بفرعيها العلمي والأدبي لعام 2019م.

وبين مدير التربية إبراهيم ماسو أن عدد المتقدمين للاختبارات بلغ ( 7425 ) طالباً وطالبة منهم 4627 من الفرع الأدبي و2798 من الفرع العلمي موزعين على 50 مركزاً امتحانياً بما فيهم المركز الصحي في عشر مناطق في مدينة حلب.

وحول مستوى الأسئلة بين عدد من طلاب الفرع العلمي أن اختبار مادة الكيمياء كان صعباً وأقل صعوبة في مادة الرياضيات خاصة بما يتعلق بأسئلة بحث الاشعة ، وبما يخص الفرع الأدبي أجمع الطلاب على أن أسئلة مادة الفلسفة كانت صعبة وأعلى من مستوى تحضيراتهم ودراستهم

من جهتها تفقدت الرفيقة رنا اليوسف عضو قيادة فرع حلب للحزب رئيسة مكتب التربية والطلائع عدداً من المراكز الامتحانية وتحاورت مع الطلبة المتقدمين حول مستوى الأسئلة.