762ر2 مليار ليرة مبيعات شركة الأحذية والأرباح المتوقعة تتجاوز الـ300 مليون

أنتجت الشركة العامة لصناعة الأحذية منذ بداية العام 313 ألف زوج أحذية بنسبة تنفيذ بلغت 86 بالمئة من خطتها الإنتاجية للأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي بلغت قيمتها 454ر2 مليار ليرة.

وبحسب التقرير الإنتاجي والتسويقي للشركة باعت الشركة 343 ألف زوج من الأحذية وصلت قيمتها إلى 762ر2 مليار ليرة سوق الجزء الأكبر منها إلى جهات القطاع العام.

وبين مدير عام الشركة المهندس محمد خير الرفاعي أن الشركة أنتجت هذه الكميات عبر المعملين التابعين لها في السويداء ومصياف، موضحا أن عدد عمال المعملين حاليا 505 عمال.

وأشار الرفاعي إلى ما يعانيه معملا الشركة من قدم آلات وعدم وجود قطع تبديلية ونقص في العمال، مبينا أنه تم تزويدهما بآلات شد خلال العام الحالي بينما من المخطط للعام القادم شراء آلات حقن ستوفر على الشركة الكثير من الجهد والوقت والمال وتحسن من جودة منتجاتهما وتزيد من تنافسيتها.

وتوقع مدير عام الشركة أن تزداد نسب التنفيذ خلال الفترة القادمة بعد تسليم الطلبيات الموجودة على خطوط الإنتاج، لافتا إلى أن الأرباح المتوقعة حتى نهاية العام تتجاوز الـ300 مليون ليرة.