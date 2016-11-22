8 قتلى على الأقل والعديد من المفقودين إثر غرق مركب مهاجرين في المتوسط

قتل ثمانية أشخاص على الأقل وفقد العديد إثر غرق مركب في البحر المتوسط.

ونقلت (ا ف ب) عن خفر السواحل الإيطالي والصليب الأحمر الإيطالي قولهما اليوم “إن إحدى سفن خفر السواحل عثرت على سبع جثث فيما توفي شخص آخر على متن سفينة الإنقاذ التي تشغلها المنظمة غير الحكومية (مواس) والتي تتخذ من مالطا مقرا” فيما أشار الناجون إلى إن هناك العديد من المفقودين.

وتأتي هذه المأساة الجديدة إثر أسبوع شهد مقتل 18 شخصا على الأقل وفقدان 340 ما يرفع الحصيلة الإجمالية لضحايا حوادث الغرق في المتوسط إلى 4655 على الأقل هذه السنة بحسب مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين.

وتدخلت أجهزة الإغاثة لمساعدة 11 مركبا في صعوبة بين مساء أمس وظهر اليوم بينها مركب خشبي محمل بما بين 450 و500 شخص وعدة زوارق مطاطية محملة بأكثر من طاقتها وسفينتان تقلان عشرات الأشخاص.